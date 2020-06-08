سوريا تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا.. وإخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق لأشخاص مخالطين ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 141. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء اليوم أن المخالطة جاءت مع سائق الشاحنة المصاب الذي يعمل على خط سورية الأردن. وأشارت الوزارة إلى إخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحي منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين. Advertisements وكانت وزارة الصحة أعلنت في الرابع من الشهر الجاري تسجيل إصابة بفيروس كورونا بريف دمشق لشخص يعمل سائق شاحنة على خط سورية الأردن. ووفق إحصائيات وزارة الصحة بلغ عدد إجمالي الإصابات حتى اليوم 141 شفي منها 58 وتوفيت ست حالات. وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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