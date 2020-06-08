شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 81، وفقا لمصادر إعلامية. وفى وقت سابق ذكر التليفزيون الرسمي الخميس، نقلا عن مرسوم سلطاني إن حكومة سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية. وسيسمح المرسوم، الصادر عن السلطان للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية. Advertisements وأضاف أن جهاز الاستثمار سيحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.

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