شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن إسقاط مسيرة تركية فى وادي جارف غرب سرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الليبى، إسقاط مسيرة تركية فى وادى جارف غرب سرت الليبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أكدت البعثة الأوروبية فى ليبيا على ضرورة المشاركة بمحادثات 5+5، داعية الأطراف المتنازعة لحماية المدنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقالت البعثة الأوروبية: ناقشنا تفويض عملية "إيريني" بتطبيق حظر السلاح على ليبيا، موضحة أن عملية ايرينى تصدت لمحاولة إحدى البواخر لتحميل النفط من ليبيا فى انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ولافتة إلى أن عملية ايرينى تهدف لتنفيذ قرار حظر السلاح وكبح معاملات النفط غير المشروعة.

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