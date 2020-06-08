70 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم سبعون مستوطنا، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى، على رأسهم المتطرف أيهودا جليك.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم، إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد ، انطلاقا من "باب المغاربة " وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وأضافت أن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد بشكل "استفزازي " قبل أن يغادروا المكان.
يذكر أن عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين تتم بشكل متكرر وسط حراسة مشددة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي
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