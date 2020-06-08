كورونا.. 6 وفيات بعمان و26 إصابة في المغرب

سجلت سلطنة عمان الإثنين، 6 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت المغرب 26 إصابة، بحسب إحصاءات رسمية.
وقالت وزارة الصحة العمانية، إنها سجلت 6 وفيات بكورونا، و604 إصابات، و342 حالة شفاء.
وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 17 ألفا و486، بينها 81 وفاة، و3793 حالة تعافٍ.
فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 26 إصابة، و6 حالات شفاء، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي المصابين بالفيروس بلغ 8250، بينها 208 وفيات، و7 آلاف و370 حالة تعافٍ.
وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و112 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 406 آلاف، وتعافى أكثر من 3 ملايين و471 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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