شكرا لقرائتكم خبر عن ثغرة في تطبيق «واتسآب» تسمح بظهور أرقام هواتف المستخدمين على «جوجل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف باحث أمني عن وجود ثغرة جديدة بتطبيق “واتسآب” تسمح بجعل رقم هاتف المستخدم متاح لباقي الأشخاص عبر محرك بحث جوجل.

وعثر الباحث وفقاً لموقع Threatpost الأمريكي، على هذه الثغرة في ميزة“Click to Chat”الموجودة في تطبيق واتسآب حاليا، والتي تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه.

وحذر خبراء الأمن الرقمي من خطورة هذه الميزة، حيث يمكنها أن تعرض أرقام الهواتف المحمولة لخطر كبير، إذ أنها ستصبح متاحة عبر محرك بحث جوجل مما يجعل كافة البيانات الشخصية مهددة بالكشف لأي شخص، إلا أن واتسآب قال بأن هذا الأمر ليس بالخطير، لأن نتائج أرقام الهواتف تظهر فقط إذا اختار المستخدم جعلها عامة.

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ووجد الخبراء أن هذه الميزة فهرست أكثر من 300 ألف رقم هاتف شخصي عبر حسابات واتس آب، مما يمكن أي شخص من رؤية ملفاتهم الشخصية وكافة البيانات الخاصة بهم، حتى البنكية.

كما نصح الخبراء، بضرورة دخول المستخدمين إلى إعدادات التطبيق ثم إعدادات الخصوصية بحساباتهم، ومنع السماح بجعل أرقام الهواتف الخاصة بك متاحة للجميع، وعدم السماح بتداولها عبر أي محركات بحث.