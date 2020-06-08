شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تنبّه الطلاب للالتزام بالإجراءات الاحترازية في مقار الاختبارات التحصيلية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
بدأ الطلاب والطالبات، اليوم (الاثنين)، أداء الاختبار التحصيلي داخل المقرات المحوسبة، وعددها 102 مقرّ، موزعة على مختلف مناطق المملكة.
ونشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر”، نبهت فيه، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، أثناء الحضور إلى المقر وبعد الانتهاء من الاختبار.
ويوضح المقطع ضرورة التزام الطالب بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، واستخدام معقم اليدين، والخضوع لفحص درجة الحرارة بمركز الاختبار.
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