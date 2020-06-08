شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تنبّه الطلاب للالتزام بالإجراءات الاحترازية في مقار الاختبارات التحصيلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأ الطلاب والطالبات، اليوم (الاثنين)، أداء الاختبار التحصيلي داخل ‏المقرات المحوسبة، وعددها 102 مقرّ، موزعة على مختلف ‏مناطق المملكة‏‎.‎

Advertisements

ونشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر”، نبهت فيه، بضرورة التقيد ‏بالإجراءات الاحترازية، أثناء الحضور إلى المقر وبعد الانتهاء ‏من الاختبار.‏

ويوضح المقطع ضرورة التزام الطالب بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، واستخدام معقم اليدين، والخضوع لفحص درجة الحرارة بمركز الاختبار.