شركة سعودية تحصل على عقار «فافيبيرافير» الخاص بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة «سدير فارما» السعودية للأدوية، عن استيرادها لعقار Favipiravir، الصيني المستخدم في علاج بعض حالات كورونا، مشيرة إلى أنه لا يزال يخضع للدراسات السريرية اللازمة للتأكد من فعاليته في علاج المرضى.



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وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية فإن الشركة أصدرت بياناً قالت فيه: "متابعة لما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن توفير شركة سدير فارما لعقار فافيبيرافير لعلاج بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ حيث قامت شركة سدير فارما وبدعم من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالتواصل مع شركة تشجيانج هيسون الدوائية، المرخصة من شركة فيوجي فيلم، التي تمتلك حق تسويق عقار فافيبيرافير".

وأضافت: "بالتواصل مع الجهات المختصة بهذا الخصوص، ونظراً لثقل المملكة ولعمق العلاقات التي تربط البلدين، فقد تم إنجاز الأمر، وعليه قامت شركة فارما باستيراد الدواء للمملكة وتعبئته في مصنعها في مدينة سدير للصناعة والأعمال لاستخدامه داخل المملكة".

وتابعت: «نود التنويه أن دواء فافيبيرافير لا يزال يخضع للدراسات السريرية اللازمة للتأكد من فعاليته في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ولم يحصل بعد، على موافقة الجهات الرسمية في المملكة لعلاج المرضى».