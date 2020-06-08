بتوجيهات أم الإمارات ..إطلاق عيادة متنقلة لصحة المرأة والطفل للتطبيب عن بُعد

دشن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع عيادة صحة المرأة والطفل المتنقلة للتطبيب عن بُعد، كأول عيادة متنقلة معنية بصحة المرأة والطفل في مبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية الملائمة على يد اختصاصيين متطوعين إضافة إلى توعية المرضى وتعريفهم بالأمراض التي تصيب المرأة والطفل ومخاطرها وكيفية العلاج والوقاية وبالأخص الأمراض المعدية كمرض فيروس كورونا.

وتسعى المبادرة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي التخصصي والعطاء الإنساني بين الكوادر الطبية، من خلال استقطاب الكفاءات وتدريبها وتأهيلها وتمكينها في مجالات التطوع الصحي للحد من انتشار الأمراض من خلال مبادرة مبتكرة تجمع بين الطب المجتمعي المتنقل وتكنولوجيا التطبيب عن بُعد.

وتتضمن العيادة التخصصية للمرأة والطفل وحدات للكشف الإكلينيكي على المرأة والطفل ووحدة التشخيص المختبري للسكر والدهون وأمراض الكلى والكبد ووحدة فحص القلب بالموجات الصوتية وفحص جهد القلب ووحدة للتثقيف والتوعية تقدم خدماتها التخصصية عن بُعد، وبالأخص للنساء والأطفال المصابين بمرض فيروس كورونا أو المشتبه فيهم والمخالطين في أماكن العزل والحجز وبالأخص المصابين بأمراض مزمنة من خلال تكنولوجيا التطبيب عن بُعد، وبإشراف نخبة من كبار الأطباء المتطوعين في برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع.

وتأتي العيادة المتنقلة للتطبيب عن بُعد استكمالاً للمبادرات السابقة التي تبنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والتي ساهمت بشكل فاعل في تمكين الأطباء والكوادر الطبية في الإمارات من خدمة المجتمعات محلياً ودولياً وإكسابهم مهارات عملية وعلمية في مجال الاستجابة الطبية التطوعية وإدارة العيادات والمستشفيات الميدانية والمتنقلة والافتراضية في شتى بقاع العالم.

وقالت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام: إن «برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع» نجح في تقديم نموذج عالمي مبتكر ومتميز للتطوع الصحي التخصصي من خلال استقطاب أفضل الكفاءات الطبية من خط دفاعنا الأول وتأهيلها وتمكينها في خدمة المجتمعات محلياً ودولياً بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بدعم الشباب وتمكينهم في جميع فرص العلم والعمل، حتى نجحوا ووصلوا إلى أعلى المراتب العلمية والعملية وساهموا بشكل فاعل في الجهود المحلية والدولية الإنسانية للتخفيف من معاناة المرضى والحد من انتشار الأمراض بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الدين.

وأكدت أن رعاية المرأة والطفل تحظى باهتمام كبير من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ما أدى إلى تطور مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل التي أصبحت تضاهي مستوى الخدمات الصحية المماثلة في أفضل المراكز في العالم.

وقالت إن برامج العيادة المتنقلة للتطبيب عن بُعد تشمل أنشطة تثقيفية وتوعوية ووقائية عدة في المؤسسات الحكومية والخاصة والأندية ومراكز التسوق ومراكز الشباب مثل فحوص طبية خاصة بصحة ووظائف القلب والرئتين.

وأشارت إلى أن فريق التطوع الصحي سيقدم خدمات توعوية مجانية إلى آلاف من النساء والأطفال من خلال العيادة المتنقلة للتطبيب عن بُعد والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية للتوعية الصحية والتشخيص المبكر، قائلة: عيادة صحة المرأة والطفل المتنقلة للتطبيب تتكون من غرف استشارة طبية عن بُعد، وغرفة التقييم من قبل التمريض، وعيادة تخصصية، وغرفة سحب الدم، وغرفة للأشعة.

وقالت الدكتورة نورة آل علي مديرة عيادة المرأة والطفل المتنقلة للتطبيب عن بُعد من القيادات الإماراتية التطوعية الشابة: إن العيادة المتنقلة ستوفر الفحص الطبي المتكامل للمرأة والطفل والذي يشمل الفحص الوقائي الشامل وفحص المؤشرات الحيوية، وفحص القلب والرئة بالإضافة إلى برامج للتوعية الصحية الكاملة تشمل كيفية العناية بالصحة والمتابعة الدورية وسبل الوقاية من مرض فيروس كورونا، وذلك حسب المعايير الصحية المعتمدة.

وأوضحت أن العيادة تقدم أيضاً «فحوصاً وقائية» تهدف إلى تسهيل وصول المرأة والطفل إلى الخدمات الوقائية، التي من شأنها مساعدتهم للتعرف على حالتهم الصحية وبالتالي تمكينهم من تحسين نمط حياتهم للمحافظة على صحتهم وتجنب الأمراض المزمنة أو المعدية.

وأشارت إلى أن خطوات الفحوص الوقائية التي يتم إتمامها جميعها داخل العيادة تشمل تعبئة الاستبيان وإجراء الفحص السريري بالإضافة إلى الفحوص الطبية التي تكشف عن العوامل التي قد تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن تلك الفحوص قياس مستوى ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم ومعدل السكر في الدم ومعدل الكوليسترول في الدم ومعدل الأوكسجين في الدم ووظائف الرئة والتعرف على مستوى النشاط البدني، كما يتم توزيع كتيبات تشمل أهمية فحص وقاية، وفور ظهور النتائج، يقوم الطبيب المختص في العيادة المتنقلة بشرح النتائج للموظف ومناقشة سبل تحسين حالته الصحية ووضع خطة متكاملة، لذلك قد تشمل تحويله إلى تخصصات طبية أخرى في المراكز أو المستشفيات الحكومية والخاصة.

وأكدت الدكتورة نورة آل علي، أن أطباء الإمارات حرصوا على المشاركة الفعالة في الجهود المبذولة، من خلال المساهمة في أول عيادة ذكية للمرأة والطفل تقدم خدماتها المجانية للمرأة والطفل بشكل عام وللحد من انتشار مرض فيروس كورونا بشكل خاص، حيث صممت هذه المبادرة من قبل الشباب الإمارات في بادرة لرد الجميل للوطن وفي إطار حملة «لا تشيلون هم» وتأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتمكين الشباب في خدمة المجتمعات محلياً والإنسانية عالمياً.

وقالت الدكتورة نورة الكندي من القيادات الإماراتية التطوعية الشابة في مبادرة زايد للعطاء، إن العيادة الذكية المتنقلة تتكون من حافلة طبية كبيرة تحتوي على وحدة للتصنيف والمسح ووحدة استقبال وعيادة عامة ووحدة مختبر وصيدلية إضافة إلى عيادة ذكية يتم فيها التواصل عن بُعد مع أطباء الإمارات من كبار الاستشاريين والأخصائيين لتشخيص وعلاج مرض كورونا.

وأشارت إلى أن العيادة الذكية تعتبر الأولى من نوعها في الدولة، وتجمع بين الحلول الطبية المتنقلة والتطبيب عن بُعد، وصممت من قبل طبيب استشاري من أطباء الإمارات من المتخصصين في إدارة وتشغيل المستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة.