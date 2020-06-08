أكثر من سبعة ملايين إصابة بكورونا حول العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سُجلت رسمياً أكثر من سبعة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم، نحو ثلثها في أوروبا والولايات المتحدة، وفق تعداد وضعته فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسمية الاثنين.

وأُحصي ما لا يقلّ عن 7.003.851 إصابة، بينها 402.867 وفاة خصوصاً في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً جراء الوباء مع 2.275.305 إصابات و183,542 وفاة، وكذلك في الولايات المتحدة مع 1.942.363 إصابة بينها 110.514 وفاة، وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال أكثر من شهر بقليل وسُجّلت أكثر من مليون إصابة جديدة بكوفيد19، في الأيام التسعة الأخيرة، وفق أرقام تبقى دون العدد الحقيقي للإصابات.