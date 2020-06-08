أستراليا: الصين تجاهلت نداءاتنا لتخفيف التوتر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت أستراليا الاثنين، إن الصين ما زالت لم ترد على نداءات وجهتها منذ أسابيع لتخفيف التوترات بين الشريكين التجاريين والتي تصاعدت بعد أن دعت كانبيرا، إلى إجراء تحقيق دولي في منشأ فيروس كورونا المستجد.

وتصر أستراليا على أن هذه الدعوة لإجراء تحقيق مستقل في الجائحة التي تقول، إنها نشأت على الأرجح في سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية، لا تستهدف الصين سياسياً. واتهمت الصين أستراليا بالقيام «بحيل تافهة»، وحذر سفير الصين في أستراليا من أن المستهلكين الصينيين قد يقاطعون المنتجات الأسترالية إذا واصلت أستراليا هذا التحقيق.

وعلقت الصين أيضاً استيراد لحم البقر من أكبر شركات تصنيع اللحوم في أستراليا، وفرضت تعريفات جمركية كبيرة على واردات الشعير، على الرغم من إعلان الجانبين أن تلك الإجراءات ليست لها صلة بالخلاف بشأن الجائحة.

من جانبها قال وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنجهام، الذي طلب إجراء محادثات مع نظيره الصيني منذ أسابيع، إن بكين تجاهلت نداءات كانبيرا. وأضاف لهيئة الإذاعة الأسترالية الاثنين: «للأسف طلباتنا من أجل إجراء مباحثات قوبلت بشكل سلبي حتى الآن، هذا أمر مخيب للآمال».

وتعد الصين أكبر سوق للصادرات الأسترالية، حيث تحصل على أكثر من 30% من صادرات أستراليا من حيث القيمة. وتوترت العلاقات بشكل عام بسبب اتهامات أستراليا بتدخل الصين في شؤونها الداخلية، والقلق مما تعتبره أستراليا نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيط الهادي.