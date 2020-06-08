قطاع الترفيه في المنطقة يستعد لإعادة الافتتاح

أعلن مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك)، الرابطة التجارية لشركات الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن انتهائه من مرحلة تقييم المخاطر، وجاهزيته للانطلاق مجدداً كاستجابة سريعة لاستراتيجية إعادة الفتح الخاصة بالمرافق الترفيهية في المنطقة.

وأكد المجلس على تطبيقه لخطة إعادة فتح قوية، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الجديدة للصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي التي أقرتها الحكومة الإماراتية، حيث قامت لجنة الصحة والسلامة التابعة للمجلس بصياغة مجموعة المعايير والإجراءات الموصى بها وتوزيعها على جميع المرافق الترفيهية ليتم تنفيذها قبل إعادة التشغيل، والتي من المقرر أن تساعد مرافق الجذب السياحي في الشرق الأوسط التي تشمل المتنزهات والحدائق ومراكز الترفيه العائلي ودور السينما لاجتذاب العملاء مجدداً بعد إغلاق دام أكثر من شهرين.

وتتمثل أهم هذه الإجراءات في توفير أبواب إلكترونية لضمان الدخول والدفع بدون لمس، ووجود الأبواب الحرارية للكشف عن حالات ارتفاع درجات الحرارة قبل الدخول إلى المرافق الترفيهية، والحد من سعة استقبال الزوار، وضرورة الإبقاء على الأقنعة والقفازات خلال وقت الزيارة، والتنظيف والتعقيم على مدار الساعة، إلى جانب المحافظة على التباعد الاجتماعي ووجود المعقمات واللافتات الإرشادية التي تذكر الزوار دائماً باتباع هذه التعليمات.

مواصلة التباعد الاجتماعي

Advertisements

وقال سيلفيو ليديتك، نائب رئيس مجلس إدارة «مينالاك»، لقد غيرت أزمة «كورونا» العالم كله وصناعتنا ليست استثناء، لذلك سيضطر المستهلكون إلى مواصلة التباعد الاجتماعي في جميع المرافق العامة حتى يتحسن الوضع، ومع تخفيف الحكومات للقيود وتمكين صناعتنا من الوقوف على أقدامنا، يصبح من مسؤوليتنا الجماعية ضمان اتخاذنا جميعاً التدابير المناسبة لفترة طويلة من الزمن حتى لا نحتاج إلى الرجوع إلى مراحل سابقة مرة أخرى.

وقالت الشيخة منيرة الصباح، عضو مجلس إدارة «مينالاك»: سيتعين علينا زيادة إجراءات التعقيم والتنظيف على الرغم من أنها كانت دائماً أولويتنا قبل أزمة «كوفيد-19»، وسيتم وضع معقمات اليد في جميع أنحاء المراكز الترفيهية، وسوف يرتدي الموظفون الأدوات الوقائية مثل الأقنعة والقفازات، وسنقوم بتطهير المكان على مدار الساعة مع الحد من سعة الضيوف، ولقد زودنا موظفينا بالتدريب على السلامة الصحية للضيوف وإرشادات الدخول، سنقدم حزماً خاصة للأشخاص في الخط الأمامي وأسرهم كمكافآت على عملهم الشاق، سيكون لدينا أيضاً أسعار تنافسية لجذب عملائنا.

مساهمة اقتصادية قوية

الجدير بالذكر أن قطاع السياحة والسفر يساهم بـ 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ويدعم 5.4 مليون وظيفة. في شمال إفريقيا، يمثل السفر والسياحة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، ويدعم 5.6 مليون أو 10.4% من جميع الوظائف، حسب بحث أعده مركز التجارة العالمي، وتلعب عوامل الترفيه الترفيهية دوراً أكبر في مساهمة الناتج المحلي الإجمالي وكذلك التوظيف.

وتظهر الأبحاث أن الحدائق الترفيهية والمتنزهات ومراكز الترفيه العائلي تساهم بأكبر قدر في هذه الأرقام، وتنفق العائلات أموالًا أكثر في هذه المعالم على ركوب الخيل والإقامة في الفنادق والطعام والترفيه أكثر من القطاعات السياحية الأخرى، ومع ذلك، فإن فيروس كورونا الذي أجبر جميع مدن الملاهي والمتنزهات ومراكز الترفيه العائلية على الإغلاق في الأسبوع الثاني من مارس 2020، من المرجح أن ينحسر قريباً مع الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها جميع بلدان العالم.