البرازيل تسجل 37312 وفاة بكورونا.. والتظاهرات تعم الشوارع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج برازيليون إلى شوارع ساو باولو وبرازيليا الأحد، في تظاهرات مؤيّدة وأخرى معارضة للرئيس اليميني المتطرّف جاير بولسونارو، الذي يُواجه انتقادات لا سيما بسبب إدارته لأزمة وباء كوفيد19.

وتجمّع الآلاف بعد الظهر في ساو باولو، حاملين لافتات كُتبت عليها شعارات مؤيّدة للديمقراطيّة ولافتات معارضة للعنصريّة ولسياسة الرئيس البرازيلي، وارتدى عدد كبير من المتظاهرين ملابس وأقنعة سوداء.

وشهد شارع باوليستا، على بُعد نحو ستّة كيلومترات، تجمّع حوالي خمسين شخصاً حاملين أعلام البرازيل للتعبير عن دعمهم لبولسونارو، مُطالبين بإنهاء إجراءات الحجْر التي فرضتها السلطات المحلية للحدّ من انتشار الوباء، وكانت السلطات المحلية طالبت بأن تُنَظّم الأحداث في أماكن منفصلة لتجنّب المواجهات، بعدما دارت اشتباكات الأحد الماضي، بين مُناصرين لعدد من فرق كرة القدم خرجوا في مسيرة «ضد الفاشيّة»، وبين أنصار لبولسونارو خرجوا إلى الشوارع تنديداً بإجراءات الحجر.

كذلك تظاهر مئات الأشخاص في برازيليا، ضدّ الرئيس، وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها «جميعنا من أجل الديمقراطيّة»، و«ضدّ العنصريّة والفاشيّة»، في الوقت ذاته تجمّع في العاصمة مجموعة من المتظاهرين الموالين للرئيس.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الصحة البرازيلية الأحد، إنه تم تسجيل إجمالي 37312 حالة وفاة بفيروس كورونا في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة 685427 حالة، وعلى عكس اليوم السابق، نشرت الحكومة إحصاءات تراكمية الأحد، وليس حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وسجلت البرازيل في المجمل السبت، 35930 حالة وفاة و672846 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.