شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمتنع عن إدانة الصين في هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلاً عن مسؤولين في دول مختلفة، أن اليابان لن تنضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في بيان ينتقد الصين لفرضها قانوناً أمنياً جديداً في هونج كونج.
ودانت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، الصين في 28 مايو/أيار الماضي، لفرضها قانوناً قالت هذه الدول، إنه يهدد الحرية ويمثل خرقاً لاتفاق أبرمته الصين وبريطانيا عام 1984 بشأن الحكم الذاتي لتلك المستعمرة السابقة.
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