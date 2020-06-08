ألمانيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 214 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184193 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد ست حالات، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8674.