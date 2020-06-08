«دبي المالي العالمي» يضخ استثمارات جديدة في 4 شركات «فينتك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «مركز دبي المالي العالمي»، عن ضخ استثمارات جديدة في أربع شركات ناشئة متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية (فينتك).

ويعكس هذا الاستثمار التزام «مركز دبي المالي العالمي» بتعزيز نمو القطاع المالي والذي يعتبر جزءاً من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية البالغة 100 مليون دولار بعد إطلاقه في العام 2019 بهدف تأسيس وتطوير ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وجرى تقييم الشركات الناشئة التي تقدمت بطلبات الحصول على تمويل من قبل صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي، حيث تم اختيار الشركات الأربع من بين المرشحين النهائيين بعد عملية تقييم ومراجعة شاملة. وفي إطار التزام المركز المالي بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية، ستستمر عملية تقييم المزيد من الطلبات وسيضخ الصندوق المزيد من الاستثمارات التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

4 شركات جديدة

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وبهدف دعم الشركات الأربع على توسيع نطاق أعمالها، استثمر صندوق التكنولوجيا المالية التابع لـ«مركز دبي المالي العالمي» في شركة «فليكس باي»، وهي منصة إلكترونية تقدم حلول التكنولوجيا المالية القائمة على آلية العمل السحابي لتمكين الموظفين من الوصول إلى رواتبهم، إلى جانب شركة «غو رايز»، وهي منصة ناشئة فريدة من نوعها تختص بتوفير مجموعة من الخدمات المالية الشاملة والسلسة لنحو 250 مليون مغترب حول العالم لتمكينهم من الوصول إلى مجموعة متكاملة من المنتجات المالية سواء من المنزل أو في وطنهم الأم. كما تقدم شركة «ناو موني» خدمات إعداد كشوف الرواتب للشركات الخليجية، وتمكين العمّال ذوي الدخل المنخفض من الاستفادة من الخدمات المصرفية وخدمات التحويل المالي من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى حساب مالي، والحصول على بطاقة سحب، وتحويل الأموال مباشرة من خلال تطبيق ناو موني؛ وشركة «سروة» لإدارة الثروات والاستشارات الروبوتية.

صندوق التكنولوجيا المالية

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تمكّنا من تعزيز مكانتنا ضمن قائمة المراكز المالية الأكثر ريادة حول العالم من خلال الاستثمار في مجموعة من الشركات الناشئة كتلك التي أعلنا عنها اليوم. ويسهم صندوق التكنولوجيا المالية التابع لمركز دبي المالي العالمي في تسريع تطوير شركات التكنولوجيا المالية الرائدة ومساعدتها على الاستفادة من فرص النمو القوية التي توفرها أسواق المنطقة، ومن خلال الاستثمار وتوفير أكثر المنصات شمولاً في المنطقة، يمكننا قيادة الابتكار عبر قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».