«الصحة العالمية» تثمن دعم محمد بن زايد لجهود مكافحة «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكومة دولة الإمارات على الدعم المقدم للمنظمة والمتمثل في 500 ألف جهاز اختبار لكشف فيروس كورونا المستجد، يبلغ إجمالي قيمتها 10 ملايين دولار.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن دولة الإمارات شريك عالمي استراتيجي للمنظمة، معبراً عن امتنانه لدعم الدولة المستمر للمنظمة للسيطرة على فيروس كورونا على مستوى العالم، وغرد جبريسيوس على «تويتر» قائلاً: «الإمارات شريك عالمي استراتيجي لمنظمة الصحة العالمية ونحن ممتنون للدعم المستمر لمهمتنا المشتركة للسيطرة على فيروس كورونا على مستوى العالم».

وأضاف: «جزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وشعب الإمارات على المساهمة ب 500 ألف جهاز اختبار لكشف(كوفيد 19)بقيمة 10 ملايين دولار الأمر الذي يعزز قدرة توفر الاختبارات في العديد من البلدان».

وأشادت الحكومة الكوبية بالدعم الإماراتي، خلال حفل رسمي نظمته في العاصمة هافانا، تزامناً مع وصول 8 أطنان من الإمدادات الطبية، التي قدمتها الإمارات لدعم جهود كوبا في الحد من انتشار الفيروس، مؤكدة أنه سيتم استخدام الإمدادات في تعزيز جهود مؤسسات النظام الصحي الوطني.