كسوف جزئي تشهده الإمارات 21 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد الإمارات، ومجموعة من الدول العربية، كسوفاً جزئياً للشمس بنسبة 86.31 %، يوم 21 يونيو الجاري، وتكون المدة الإجمالية للمشاهدة من الدولة ساعتين تقريباً، إذ يبدأ من أبوظبي الساعة 8:12 صباحاً، ويصل ذروته الساعة 9:36، وعندها سيحجب قرص الشمس بقرص القمر بنسبة 86.31%، وينتهى الكسوف الساعة 11:14 صباحاً.

والكسوف الشمسي ظاهرة طبيعية تحدث مرتين أو أكثر كل عام، ويكون إما جزئياً أو كلياً أو حلقياً. وأثناء الكسوف يمر القمر بين الأرض والشمس، حاجباً ضوء الشمس من الوصول إلى بعض المناطق على كوكبنا، وهذا ما يسمى بظاهرة الكسوف.

وقال حسن أحمد الحريري المدير التنفيذي لمجموعة دبي للفلك: النظر إلى الشمس في حالات الكسوف يعتبر خطراً على العين البشرية، إلا في حالة استخدام نظارات خاصة للشمس أو مرشحات خاصة، والسبب في ذلك ليس لأن النظر للشمس يصبح أكثر خطورة خلال الكسوف، بل لأن إمعان النظر في أشعتها في كل الأوقات يشكل خطراً على شبكية العين الحساسة للضوء الباهر، فالنظر المباشر للشمس في أي وقت يمكن أن يصيب العين بالتَّلف، أو قد يخلّف عمى مؤقتاً أو دائماً، لأن العيون تختلف في حساسيتها من شخص إلى آخر، فالأجدر الحرص، وتفادي هذا الأمر. وأضاف: نركز ونشدد على هذا الأمر عند حدوث الكسوف بسبب رغبة الناس وفضولهم، وخصوصاً الأطفال بالنظر والمشاهدة، ولذلك هناك تخوُّفٌ من قيامهم بذلك دون أخذ الحيطة والحذر.