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وأشار إلى أنه "إن لم يشعر اللبنانيون أن من أفقرهم بات تحت المحاسبة فلن يتحقق إصلاح مرجو ولن نتمكن من بناء وطن حديث تسوده سلطة القانون لأجيال المستقبل"، متعهدا أن يكون للقضاة مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوط.
وكان الرئيس اللبنانى قج علق على الصدامات الطائفية التى اندلعت مساء السبت، فى مناطق متفرقة من بيروت تخللتها أعمال عنف سبقتها اعتداءات على متاجر ومؤسسات وعلى القوى العسكرية والأمنية، على خلفية إهانة رموز دينية إسلامية، مؤكدا أن "التعرض لأي رمز ديني ولأي طائفة لبنانية هو تعرض للعائلة اللبنانية"، مؤكدا أن القوات الأمنية ستظل في وحدتنا الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني: يجب ملاحقة من أوصل البلاد لـ"الدرك الاقتصادي الخطير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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