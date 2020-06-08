أمير قطر يصدر أمرا بتعيين مستشار للشؤون الاقتصادية

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا": "سمو أمير البلاد المفدى يصدر الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2020 بتعيين سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني مستشارا للأمير للشؤون الاقتصادية، وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

​يأتي ذلك في وقت يعيش الخليج أسوء أزمة، بعدما دخلت عامها الرابع، ففي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كل المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.