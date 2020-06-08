تصريحات عاجلة من رئيس وزراء إثيوبيا بشأن الحرب مع السودان

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي في جلسة مساءلة بالبرلمان الإثيوبي، نقلت فعالياتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وقال آبي أحمد في كلمته التي نقلتها أيضا إذاعة "فانا" الإثيوبية: "بالنسبة للسودان، فالسودانيون يعتبرون بالأخوة مع الإثيوبيين، فنحن كأصدقاء وحلفاء".

وتابع أحمد قائلا "لن ندخل في حرب مع السودان، والبلدان متفقان على تسوية الخلافات الحدودية".

© AP Photo / Charles Atiki Lomodong Advertisements

جاءت تصريحات المسؤول الإثيوبي عقب تصاعد التوتر بين البلدين، التي وصلت إلى حد التلويح باحتمالية نشوب حرب بين البلدين.

تزامنت تلك التقارير مع إعلان الجيش السوداني أن الهجوم الذي نفذته ميليشيات إثيوبية داخل أراضيه وخلف عددا من القتلى والجرحى، كان مدعوما بالجيش الإثيوبي، لافتا إلى أنه يترك مساحة للحلول الدبلوماسية قبل اندلاع حرب شاملة بين البلدين، في تصعيد يلقي بظلاله على أزمة سد النهضة.

وتطرق أيضا آبي أحمد في نفس كلمته إلى أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، مضيفا "فكرة تخلينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماما، فأعمال بناء السد قائمة بصورة جيدة".

واستمر رئيس وزراء إثيوبيا بقوله "التأخيرات المتتالية لبناء سد النهضة جلبت لنا فوائد كثيرة، فنحن اليوم في وضع أفضل، كما أن دول حوض النيل مستعدة لتقاسم حصة مياه النيل معنا".