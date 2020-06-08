مقتدى الصدر يدعو السلطات العراقية إلى منع التظاهرات في البلاد

وقال الصدر في بيان له، إن "هناك من ينكر من آيات الله، الوباء، وهم بذلك يستصغرون من قدرة الله تعالى من حيث يعلمون أو لا يعلمون".

وأضاف: "أوجه كلامي إلى الجهات المختصة التي قد بانت بوادر تقصيرها في تطبيق الحجر الصحي، وعليها منع التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات".

تأتي دعوة الصدر بعد اتساع الاحتجاجات في محافظات جنوبية، للمطالبة برحيل مسؤولي المحافظات، بسبب الفساد المالي والإداري وسوء إدارة مؤسسات الدولة ونقص الخدمات.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في العراق حتى أمس الأحد، 12066 بينها 346 حالة وفاة، و5186 حالة شفاء، في وقت أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمراجعة أداء المحافظين والمؤسسات الخدمية في البلاد.