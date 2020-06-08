مبعوث أوروبي يبحث مع سيالة مستجدات الوضع في ليبيا

طرابلس/ الخليج 365

بحث رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس آلان بوجيا، مع وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، مستجدات الأوضاع في البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بوجيا مع سيالة، الأحد، بحسب بيان نشره عبر حساب البعثة على "تويتر"، الإثنين.

وقال بوجيا إنه بحث خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في ليبيا، وأهمية المشاركة الجادة من كلا الجانبين بمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تحت رعاية الأمم المتحدة، لتحقيق وقف إطلاق النار.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي التطورات الأخيرة على أرض الواقع في ليبيا إلى العودة للمسار السياسي.

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فيما لم يصدر بيان بخصوص الاتصال من الجانب الليبي حتى الساعة 10:00 ت.غ.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبول الحكومة الشرعية والطرف المعتدي على العاصمة طرابلس (الجنرال الانقلابي خليفة حفتر)، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، التي سبق أن انطلقت في 23 فبراير/ شباط الماضي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليًا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الأحد، تحرير منطقتي جارف والقبيبة جنوب مدينة سرت (شرق)، وحشد قواته على ضواحي المدينة لاستكمال تحريرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.