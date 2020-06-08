حملة اعتقالات إسرائيلية في القدس الشرقية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 21 فلسطينيا، في أحياء مدينة القدس الشرقية، خلال ساعات الليلة الماضية، وفجر اليوم الإثنين.

وقالت مصادر محلية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة الخليج 365 إن الاعتقالات تركزت بالبلدة القديمة من مدينة القدس، وبلدة الطور.

وأضافت المصادر إن قوات الشرطة الإسرائيلية، حاصرت منازل الفلسطينيين، قبل إجراء عمليات تفتيش فيها واعتقال الفلسطينيين.

ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب هذه الحملة.

وكانت الشرطة قد سلمت، الأحد، 8 فلسطينيين من سكان القدس الشرقية أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى، لعدة أشهر.

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