«ساما» تعتمد تقنية جديدة في الحوالات المالية مع البنوك المحلية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
استخدمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مؤخراً تقنية سلسلة الكتل(Blockchain)، لإيداع جزء من السيولة التي أعلنت ضخها في القطاع المصرفي خلال وقت سابق، ضمن إجراءاتها الهادفة إلى تعزيز إمكانات القطاع للاستمرار في دوره بتقديم التسهيلات الائتمانية.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود “ساما” في استكشاف وتجربة أبعاد التقنيات الحديثة، ومواكبة التوجهات العالمية للبنوك المركزية في تقييم آثارها على القطاع المالي.
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي من أوائل البنوك المركزية التي بادرت بتجربة استخدام تقنية سلسلة الكتل في الحوالات المالية، التي تعد إحدى المبادرات الابتكارية التي أطلقتها المؤسسة، ضمن مساعيها الهادفة إلى تمكين وتطوير التقنيات المالية في المملكة، مثل: مبادرة فنتك السعودية (بالمشاركة مع هيئة السوق المالية)، والبيئة التشريعية التجريبية، والخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الرقمية.
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