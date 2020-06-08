شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها المملكة.. 15 دولة سجلت أكثر من 100 ألف إصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت إحصائية عن وجود 15 دولة حول العالم تخطت فيها حالات الإصابة بفيروس كورونا 100 ألف إصابة.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة بمليون و990 ألف و64 إصابة، فيما جاءت البرازيل في المرتبة الثانية بـ676 ألف و494 حالة، وفى المرتبة الثالثة حلت روسيا بعدد إصابات بلغ 467 ألف و 673 إصابة.
وفي المرتبة الرابعة جاءت الهند لتسجل 250 ألف و 285 حالة، بينما المرتبة الخامسة إلى الـ15 جاءت على النحو التالي: (بريطانيا- إسبانيا- إيطاليا- بيرو- ألمانيا- فرنسا- تركيا- إيران– تشيلي- المكسيك- المملكة العربية السعودية).
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