شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مهم من «أرامكو» بشأن استحقاق الأسهم المجانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة “أرامكو”، أن فترة استحقاق الأسهم المجانية (180 يوما) الصادرة عن الشركة بتاريخ 1441/03/12 الموافق 2019/11/09 قد انتهت بنهاية تداول يوم أمس الأحد.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”: إن كل مكتتب سعودي مؤهل احتفظ بأسهم الطرح بصورة مستمرة وغير منقطعة حتى نهاية تداول يوم الأحد 15 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو 2020م (نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية) سوف يحصل على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل عشرة أسهم تم تخصيصها من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية عن مائة سهم مجاني كحد أقصى.

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وأضافت “أرامكو”، أنه سيتم منح وتخصيص هذه الأسهم المجانية من خلال الأسهم التي تملكها الحكومة (المساهم البائع) في الشركة.

وأوضحت أنه سيتم نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد المستحقين في أقرب وقت ممكن (كما تحدده الحكومة (خلال مدة أقصاها 75 يوم تقويمي من نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن تاريخ نقل هذه الأسهم عند تحديده من قبل المساهم البائع على موقع تداول في حينه.

وأشارت الشركة إلى أنه لن يترتب عن منح الأسهم المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المستثمر الفرد المستحق إلا من تاريخ نقلها إلى محفظته الاستثمارية.

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