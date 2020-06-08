شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. بدء العمل بمركز الفحص الموسع لـ«كورونا» في «ملز الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بدأت وزارة الصحة، أعمال تجهيز مركز الفحص الشامل، عن فيروس كورونا في مدينة الرياض بحي الملز بجانب استاد الأمير فيصل بن فهد. وأعلنت الوزارة في وقت سابق بدء أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك في مكة الكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى الأسبوع الماضي. Advertisements يأتي ذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وأكدت أن المرحلة الثالثة سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها، فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواع يد لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني «صحتي».

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