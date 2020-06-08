شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرة الطيران الإلكترونية تُعد تصريحاً بالخروج أثناء منع التجول؟.. «توكلنا» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة، أن تذكرة السفر الإلكترونية تعد تصريحًا بالخروج أثناء فترة منع التجول. وأوضح التطبيق في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن التذكرة الإلكترونية تعتبر تصريحًا لمدة 3 ساعات. جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المغردين، بأن أخاه لديه تأشيرة خروج نهائي ومعه التذكرة، ويجب عليه التواجد في المطار الساعة الخامسة فجرًا، فهل من الضروري أخذ تصريح أيضًا؟.

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