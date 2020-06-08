طبيب يحصل على براءة اختراع لجهاز ينهي معاناة مرضى السكري بعيادات الأسنان (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
حصل استشاري أمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان، نبيه القحطاني على براءة اختراع، تنهي معاناة مرضى السكري في عيادات الأسنان، لاسيما حين يتعلّق الأمر بنزيف اللثة.
وأوضح “القحطاني”، في مداخلة مع برنامج “يا هلا”، على فضائية “روتانا خليجية”، أن الفكرة جاءت بعدما تابع معاناة مرضى السكري بعيادة الأسنان، إذ يضطر الطبيب إلى إخضاع المريض إلى فحص السكري قبل أي تدخل في اللثة.
وأضاف، أن هذا هو ما دفعه إلى التفكير بابتكار جهاز لفحص السكري وأمراض اللثة في الوقت ذاته، لتوفير الجهد والمال على المريض.
وعن تصميم الجهاز، أوضح” القحطاني” أنه يضم ناحيتين، الأولى لفحص نسبة السكر في الدم من خلال شاشة قياس، والثانية تحمل أنبوبًا شعريًّا متدرج من 1 إلى 15 ملي لقياس الجيوب في اللثة، وسحب الدم إلى الشاشة، التي تقدم بدورها القراءة أو التشخيص، مشيراً إلى أنه لم يُبدأ بعد في تصنيع الجهاز، وأن ما حصل عليه براءة اختراع للفكرة فقط.
ولفت إلى أن مرضى السكري عرضة للالتهابات ونقل البكتريا أكثر من غيرهم، بسبب قلة المناعة لديهم، مبيناً أن مرض اللثة مرض بكتيري، يصيب اللثة والنسيج المحيط بالأسنان، سببه الجير الذي يتكون حول اللثة، ويتحول إلى التهابات، ويصيب العظم، وقد يؤدي أيضًا إلى تساقط الأسنان.
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