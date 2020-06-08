شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. غلق مسجد احترازياً لاشتباه مخالطة الإمام لحالة مصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخبر يحيى العنزي، عن إغلاق ‏مسجد في أحد أحياء المحافظة، بعد اشتباه مخالطة الإمام ‏لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لـ”اليوم”، أوضح “العنزي”، أن الإدارة ‏اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتم إيقاف عمل الإمام ‏والمؤذن احترازيًا لحين التأكد من سلامتهما، بالإضافة‎ ‎لتعقيم ‏المسجد بالكامل ثم تهويته وغسل السجاد‎.‎

ولفت إلى أنه سيتم فتح المسجد في أقرب وقت بعد تهويته، ‏وتوكيل إمام ومؤذن آخرين، لحين التأكد من سلامة الإمام والمؤذن‎.