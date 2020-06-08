الخبر.. غلق مسجد احترازياً لاشتباه مخالطة الإمام لحالة مصابة بـ«كورونا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخبر يحيى العنزي، عن إغلاق مسجد في أحد أحياء المحافظة، بعد اشتباه مخالطة الإمام لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقاً لـ”اليوم”، أوضح “العنزي”، أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتم إيقاف عمل الإمام والمؤذن احترازيًا لحين التأكد من سلامتهما، بالإضافة لتعقيم المسجد بالكامل ثم تهويته وغسل السجاد.
ولفت إلى أنه سيتم فتح المسجد في أقرب وقت بعد تهويته، وتوكيل إمام ومؤذن آخرين، لحين التأكد من سلامة الإمام والمؤذن.
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