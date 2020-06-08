وريث مجموعة سامسونغ يمثل أمام محكمة في سيئول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

مثل وريث مجموعة سامسونغ جاي لي أمام المحكمة اليوم الاثنين في جلسة تحدد ما إذا كان يجب سجنه بسبب اتهامات بالتلاعب المحاسبي.

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ومن المتوقع أن تقرر محكمة سيئول المركزية الجزئية ما إذا كانت تصدر أمرا باعتقال لي بحلول ساعة متأخرة من اليوم الاثنين أو في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

ولم يرد لي (51 عاما)، الذي كان يضع كمامة ويرتدي سترة سوداء، على أسئلة الصحفيين قبل دخوله المحكمة.