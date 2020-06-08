نائب رئيس البرلمان العراقي يتحدث عن أسر "داعش" ويكشف "التحدي الأكبر"

وقال الكعبي إن الخطر الأمني هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي، فيما كشف عن معلومات بشأن إمكانية استخدام أسر "داعش" لتنفيذ عمليات إرهابية، حسبما ذكرت "السومرية نيوز".

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وأوضح الكعبي إن "الخطر الأمني هو التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الكاظمي بعد انكسار عصابات داعش الإرهابية التي خسرت المعركة في كل جولاتها أمام قواتنا الأمنية البطلة".

وأشار إلى أن "العصابات الإرهابية تحاول العودة ووضع موطئ قدم لها داخل العراق مرة أخرى ومحاولاتها لإرسال الرسائل عبر التهويل الإعلامي الذي تستخدمه لأنصارها المتواجدين في سوريا وليبيا وأفغانستان وعدد من المناطق الأخرى بأنها مازالت موجودة داخل العراق".

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وأضاف أن "هناك معلومات استخبارية تؤكد وجود أعداد كبيرة من أسر الدواعش الموجودين في عدد من المخيمات يمكن استخدامهم بتنفيذ نشاطات إرهابية، لاسيما أن أغلب تلك الأسر مازال ذووهم من الدواعش في الدول الأوربية".

في سياق متصل، حققت القوات العراقية، الجمعة الماضي، تقدما كبيرا في عملية "أبطال العراق"، بتدمير بقايا فلول "داعش" الإرهابي، في سلسلة جبلية، وحقول نفطية، في محافظة ديالى، شرقي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن قيادة عمليات صلاح الدين، أنجزت المرحلة الثانية من عملية "أبطال العراق – نصر السيادة"، تطهير جبال حمرين، الممتدة من محافظة ديالى إلى كركوك، شمالي البلاد.