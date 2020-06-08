شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 27 فلسطينيا فى الضفة الغربية غالبيتهم من القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، 27 فلسطينيا من انحاء متفرقة بالضفة الغربية غالبيتهم من القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 21 مواطنا من القدس، كما داهمت بلدة الطور (جبل الزيتون)، ووادى الجوز، والصوانة، وسلوان، والعيسوية، والبلدة القديمة من القدس.
وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من بلدة الشيوخ، على أحد الحواجز العسكرية فى بلدة العيزرية، كما اعتقلت ثلاثة فتية فى بيت لحم وشابين من بلدة قباطية فى جنين.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 27 فلسطينيا فى الضفة الغربية غالبيتهم من القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.