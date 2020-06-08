مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على منازل بالضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أعطب مستوطنون إسرائيليون، الإثنين، إطارات 8 مركبات فلسطينية، جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منازل.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية (حكومي)، لوكالة الخليج 365، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة الساوية فجرا، وأعطبوا إطارات 8 مركبات.
وأضاف دغلس، إن الاعتداء شمل خطّ شعارات باللغة العبرية، معادية للعرب، على جدران عدد من المنازل.
وعادة ما تتعرض البلدات والمساجد، في مناطق الضفة الغربية، لاعتداءات المستوطنين.
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