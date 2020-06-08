"النهضة" تنتقد عدم دعوة شباب النقابات والأحزاب لاجتماع حكومي

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

انتقد مكتب شباب حركة النهضة التونسية، عدم دعوة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للشباب بالنقابات والأحزاب، خلال لقاء تشاوري له، واقتصار الدعوات على مجموعة من الشباب دون ذكر معايير اختيارهم.

جاء ذلك في بيان مساء الأحد عن الحركة، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وكان الفخفاخ، أشرف الجمعة على لقاء مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني الشبابية وناشطين في مجالات مختلفة كالإدارة والطب والهندسة وتطوير التطبيقات والألعاب الالكترونية والتدوين على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق بيان سابق لرئاسة الحكومة.

وأثار اللقاء جدلا في تونس، خاصة أن عددا من الحضور كانوا من بين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما "أنستغرام" وأصحاب أعداد كبيرة من المتابعين.

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وانقسمت الآراء، بين من اعتبر وجود هؤلاء في مثل هذه اللقاءات التشاورية ضروريا نظرا لتأثيرهم الكبير الذّي يعد في حد ذاته من المهن الافتراضية الجديدة، وبين من اعتبر هؤلاء مجرد وجوه تسويقية لسلع أو مواد تجميل أو غيرها.

وانتقدت الحركة (54 نائبا بالبرلمان من أصل 217) عدم دعوة الشباب المنظم في النقابات والمنظمات الطلابية والأحزاب السياسية خاصة وأنهم كانوا في طليعة المتطوعين الذين ساندوا جهود الدولة في مكافحة كورونا.

وأوضحت أنّ "تنظيمهم ضمن مختلف الهياكل النقابية والمدنية والحزبية تمكّنهم أكثر من غيرهم من طرح مشاغل الشباب التونسي والتصورات والحلول".

كما دعت الحركة، الفخفاخ، إلى تنظيم جلسة حوار مع الباحثين الشبان والمعطلين عن العمل والشباب الفاعل في الشأن العام من مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الطلابية والهيئات النقابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.