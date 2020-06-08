الجيش الليبي: طيران إماراتي يقصف مستشفى ميداني جنوب مصراتة

ليبيا/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، فجر الإثنين، أن طيران إماراتي داعم لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، استهدف مستشفى ميداني جنوب مدينة مصراتة.

وقال حساب عملية "بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، عبر "فيسبوك"، إن "ذلك يأتي استمرارًا للسجل الإجرامي لمليشيا حفتر في استهداف فرق الإسعاف والأطقم الطبية".

وأوضح أن "الطيران الإماراتي المسير (بدون طيار) الداعم لمجرم الحرب المتمرد حفتر استهدف السبت، مستشفى ميداني بمنطقة أبوقرين (115 كلم جنوب مصراتة) مسبباً أضرارًا مادية في المستشفى وسيارات الإسعاف".

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وخلال اليومين الماضيين، حرر الجيش الليبي من مليشيا حفتر، منطقتي جارف والقبيبة جنوب مدينة سرت (شرق)، إَضافة إلى منطقة الوشكة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع إطلاق الجيش الليبي، السبت، عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.

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