عقب اتساعها جنوب العراق.. الصدر يدعو إلى منع التظاهرات

بغداد/علي جواد/ الخليج 365



دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر السلطات العراقية، إلى منع كافة التجمعات والمظاهرات في البلاد، لمنع تفشي فيروس "كورونا".

تأتي دعوة الصدر بعد اتساع الاحتجاجات في محافظات جنوبية (الديوانية وذي قار والمثنى والنجف)، المطالبة برحيل مسؤولي المحافظات، بسبب الفساد المالي والإداري وسوء إدارة مؤسسات الدولة ونقص الخدمات.

وقال الصدر في بيان، صدر في ساعة متأخرة من ليل الأحد/الأثنين، إن "هناك من ينكر آيات الله (الوباء) وهم بذلك يستصغرون من قدرة الله تعالى من حيث يعلمون أو لا يعلمون".

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وأضاف "أوجه كلامي إلى الجهات المختصة التي قد بانت بوادر تقصيرها في تطبيق الحجر الصحي، وعليها منع التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات".

وبلغ إجمالي إصابات "كورونا" في العراق حتى الأحد، 12 ألفاً 366 بينها 346 حالة وفاة، و5186 حالة شفاء.

والسبت، أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمراجعة أداء المحافظين والمؤسسات الخدمية في البلاد.

وصّعد المحتجون من سقف مطالبهم بعد مضي أكثر من 8 أشهر على انطلاق الاحتجاجات الشعبية في مدن وسط وجنوب البلاد، المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.