اليوم.. بدء الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل والمقرات المحوسبة

تُطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب اعتبارًا من اليوم الاثنين، ولمدة يومين الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد.

ومن المتوقع دخول أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، وسيقدم الاختبار لهم في المنزل، أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي سيتاح لهم الاختبار في المقرات المحوسبة التي جهزتها الهيئة وعددها 102 مقراً موزعة في مناطق ومدن المملكة.

وأكدت الهيئة استعدادها الكامل لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، وذلك بعد أن قامت بتقديم الاختبار بشكل تجريبي للطلبة في منازلهم خلال الفترة من 6 – 11 شوال الجاري، بهدف التعرف على بيئة الاختبار، والتأكد من جاهزيتهم لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار.

وأوضحت الهيئة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد، كما طمأنت الهيئة الطلاب والطالبات المسجلين في الاختبار وأولياء أمورهم بالتقديم بجميع الخدمات المساندة والدعم لهم لأداء الاختبار.