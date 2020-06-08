"زين".. تطبيق جديد يهز عرش تيك توك بالمال والمكافآت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

يطمح تطبيق "زين" الصيني الجديد إلى منافسة "تيك توك" الذي يحظى بشعبية واسعة، بعد أن عرض التطبيق مكافآت سخية على مستخدميه والمروجين لفيديوهاته.



ويسعى تطبيق "زين" إلى تشجيع مستخدميه للاطلاع على مقاطع مصورة وبدأ الرواج سريعا جدا في الولايات المتحدة.

ووجهة "زين" البينية شبيه بوجهة "تيك توك" وتقترح أشرطة فيديو قصيرة لتشاركها، غالبا ما تكون مضحكة أو تظهر مستخدمين آخرين يقومون بأداء على موسيقى إيقاعية.

وسمحت هذه الصيغة لـ"تيك توك" الصيني بفرض نفسه سريعا في الخارج ليصبح التطبيق المفضل للمراهقين مع أكثر من 800 مليون مستخدم.

Advertisements

إلا أن "زين" المتوافر حاليا فقط في الولايات المتحدة وكندا، يريد أن يذهب أبعد من ذلك.

ولتحقيق ذلك، يدفع التطبيق الذي أطلقته الشهر الماضي "كيواشو" ثاني أكبر شركة صينية لتشارك المقاطع المصورة، المال للمستخدمين الذين يدعون أصدقاءهم إلى تحميل التطبيق بمبلغ قد يصل إلى 20 دولارا عن الشخص الجديد.

وتسمح معاينة فيديوهات عبر "زين" أيضا بكسب نقاط يمكن تحويلها بعد ذلك إلى المال.

ونظام المكافآت هذا منتشر في الصين حيث لا تتردد شركات ناشئة بانتزاع مستخدمين من منافسين لها يقترحون عادة خدمات مماثلة.

ويقول ماثيو برينان الخبير في التكنولوجيات الجديدة في الصين إن السكان يتفاعلون في المناطق الريفية الشاسعة مع هذه التحفيزات المالية الصغيرة.

وتراهن "كيواشو" على تصدير هذه الصيغة إلى أمريكا الشمالية حيث نجح عدد قليل من التطبيقات في تحقيق أرباح من خلال الدفع إلى المستخدمين.