المنطقة العربية بالكامل على موعد مع ظاهرة يوم 21 يونيو

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وحذر المدير التنفيذي لمجموعة دبي للفلك حسن أحمد الحريري، من أن "النظر إلى الشمس في حالات الكسوف يعتبر خطرا على العين البشرية، إلا في حالة استخدام نظارات خاصة للشمس أو مرشحات خاصة.
وقال: "السبب لا يكمن في أن النظر للشمس يصبح أكثر خطورة خلال الكسوف، بل لأن إمعان النظر في أشعتها في كل الأوقات يشكل خطرا على شبكية العين الحساسة للضوء الباهر"، مشددا على أنه بالإمكان رصد الحدث بشكل آمن بالاستعانة بنظارات خاصة تسمى "نظارات الكسوف"، وهي مصممة خصيصا للنظر إلى الحدث.
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