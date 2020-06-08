المنطقة العربية بالكامل على موعد مع ظاهرة يوم 21 يونيو

© AFP 2020 / Chaideer Mahyuddin

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية، إلى أنه "سيتم رؤية الكسوف جزئيا من الإمارات والمنطقة العربية عموما وبعضها حلقيا في دول مثل السودان واليمن وسلطنة عمان".

وحذر المدير التنفيذي لمجموعة دبي للفلك حسن أحمد الحريري، من أن "النظر إلى الشمس في حالات الكسوف يعتبر خطرا على العين البشرية، إلا في حالة استخدام نظارات خاصة للشمس أو مرشحات خاصة.

وقال: "السبب لا يكمن في أن النظر للشمس يصبح أكثر خطورة خلال الكسوف، بل لأن إمعان النظر في أشعتها في كل الأوقات يشكل خطرا على شبكية العين الحساسة للضوء الباهر"، مشددا على أنه بالإمكان رصد الحدث بشكل آمن بالاستعانة بنظارات خاصة تسمى "نظارات الكسوف"، وهي مصممة خصيصا للنظر إلى الحدث.