"قتل غدرا على يد طباخه"... تفاصيل جديدة بشأن وفاة أحد أبرز الشيوخ في السعودية

ودشن رواد "تويتر" وسم "وفاة الشيخ مسفر بن وقيان"، للتعبير عن حزنهم لرحيله، سائلين الله أن يغفر له ويدخله فسيح جناته. وأكد ملتقى قبائل شريف قحطان، أنه سيتم تشييع جثمانه في الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الشيخ مسفر يعد أحد رموز قبيلة قحطان في المملكة العربية السعودية والخليج.

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