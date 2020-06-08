شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة على 5 مناطق خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على أجزاء عدة من مناطق المملكة، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء – بمشيئة الله-.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان) وقد تمتد إلى أجزاء من المنطقة الوسطى، تُسبَق برياح مثيرة للأتربة”.

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