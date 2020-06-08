شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: سلوكيات فردية تؤدي لزيادة أعداد الإصابات بـ«كورونا» في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وائل باجهموم: إن المملكة تعيش حالياً أمام مفترق طرق في التعامل مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، موضحاً أن الطريق الأول عنوانه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وآخره السلامة والنجاة من الوباء.

وأضاف في مداخلة ببرنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، أن الطريق الثاني خطر عنوانه الاستهتار بالإجراءات وعدم الالتزام بها، وآخره زيادة في عدد الوفيات وازدياد سوء الوباء.

وأكد “باجهموم”، أن هناك سلوكيات فردية تؤثر بشكل كبير على عدد الإصابات بالفيروس في المملكة، مشيراً إلى أن ذلك استدعى تغيير الاحترازات وتشديدها في بعض المناطق.