شكرا لقرائتكم خبر عن هل يساعد «زيت السمسم» في علاج «كورونا»؟.. استشاري يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من خلطات شعبية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لعلاج فيروس كورونا المستجد. وقال “النمر” في تغريدة على موقع” تويتر” إن استخدام زيت السمسم في القضاء على فيروس كورونا من خلال وضع 3 معالق على الفلفل الأسود وأربع قرون من الفلفل الحار الأحمر وتدهن به القدمين معلومة خاطئة ولا تساعد في علاج كورونا. Advertisements

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