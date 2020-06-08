عملية أمنية توقف سيناريو "خطير" في لبنان عشية التظاهرات

وذكرت وكالة " ليبانون فايلز" اللبنانية نقلا عن مصادر أمنية خاصة، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت قد فككت الأسبوع الفائت أربع شبكات إرهابية في لبنان.

وبحسب المصادر، فإن الهدف الأساسي لهذه الشبكات كان الانخراط في احتجاجات وتحركات السبت الفائت والقيام بأعمال أمنية عدائية تستهدف المواطنين والسعي إلى إشعال الفتنة في البلاد.

وأشارت الوكالة أنه تم تفكيك أربع خلايا إرهابية من أصل ست موجودة في البلاد حيث يتم ملاحقة الآخرين.

وشهدت العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية أحداثا أمنية خطيرة، أخذت طابعاً مذهبياً وطائفياً، تخللتها اشتباكات بين مناصرين لأحزاب سياسية.