شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن عن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا، موضحا أنه تسلم 370 عينة لمشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، بحسب وكالة "واس". وأشار المركز فى بيانه إلى شفاء حالة جديدة وخروجها من المستشفى، مبينا أنه بهذا الإعلان يرتفع إجمالى إصابات كورونا فى ليبيا إلى 270 إصابة، بينها 196 إصابة نشطة، مع تسجيل خمس وفيات و تعافى 53 شخصًا من الفيروس.

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