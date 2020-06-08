شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة للتعليم الخاص ترفض طلبات تخفيض أجور المعلمين بالامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تعميماً للمدارس الخاصة، بشأن الحد من تأثر أجور العاملين فى المؤسسات التعليمية، سعياً منها لاستدامة التطوير التعليمى فى الإمارة واستقرار جودة التعليم، فى ظل الإجراءات الاحترازية ومع استمرار تطبيق التعليم عن بعد.

وبينت الهيئة بتعميمها أنها تهيب بالمدارس بعدم القيام بأية تغييرات فى الكادر التعليمي، سواء أكانت بالاستغناء عن المعلم، أو إنقاص أجره، أو إعطائه إجازة بدون أجر، إلا بعد الرجوع إلى الهيئة، وأخذ الموافقة الخطية عن الخطة البديلة المرفقة مع الطلب، وآلية ضمان عدم تأثر جودة التعليم، وعدم زيادة الكثافة الصفية، أو زيادة نصاب المعلم، أو إنقاص عدد الحصص المقدمة للطالب فى الجدول المعمول به فى سنة 2019م، وسنة 2020م، وذلك حتى لا تضطر الهيئة آسفة، لاتخاذ الإجراءات المشددة والتى قد تصل إلى إلغاء رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة، التى لم تأخذ موافقة الهيئة، فى حال تبين للهيئة تأثر جودة التعليم فى المؤسسة التعليمية الخاصة.

ولفتت أنه بناء على التعميم المذكور أعلاه تقدمت 30 مدرسة بطلب تخفيض أجور معلميها، 9 منها قدمت المستندات المطلوبة، حيث تبين بعد دراستها أنها غير مستوفية للشروط، وستؤثر على جودة التعليم فيها، أما باقى الطلبات فتم رفضها لعدم إرفاق المستندات المطلوبة.

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وأضافت أنه فى حال اتخذت المدارس إجراءات سابقة، قبل تاريخ هذا التعميم، تلتزم بإبلاغ الهيئة برسالة رسمية، وأن تعمل المدرسة على ارجاع حقوق المعلمين لضمان جودة التعليم، خلال مدة 5 أيام.

وأكدت أنه لضمان حقوق المدرسة كذلك أصدرت الهيئة تعميماً على المدارس بحقها بمطالبةً أولياء الأمور بالرسوم الدراسية للفصل الدراسى الثالث، ويحق للمدرسة إيقاف شهادة الطالب وعدم إعادة تسجيله أو نقله لمدرسة أخرى فى حالة عدم تسديده لنسبة 80%؜ من الرسوم الدراسية.