شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل سورى على يد شخص تركى هاجم شقة أسرته بالبندقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم رجل تركى على اقتحام شقة أسرة سورية، مطلقًا الرصاص على أفرادها، وأسفر الهجوم العنصرى عن وفاة طفل، فيما زال الأب فى العناية المركزة، بحسب موقع صدى السورى .
وأطلق المجرم التركى صاحب الـ 49 عامًا النار باستخدام بندقية، موديًا بحياة الطفل ذو العامين، وزادت حوادث القتل ذات الدوافع العنصرية فى تركيا فى الآونة الأخيرة، ما يعكس تكريس المجتمع التركى للعنصرية.
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