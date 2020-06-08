شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعيد فتح المساجد بعد غدٍ وتشغيل المطار على ثلاث مراحل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان، الخرطوم:

”الخليج 365”، وكالات

شهدت السعودية أمس الأحد، لليوم الثاني على التوالي أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات بالوباء في المملكة عتبة ال100 ألف حالة، فيما أعلنت الكويت إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجماعة بدءاً من صلاة ظهر بعد غد الأربعاء، وصلاة الجمعة في المسجد الكبير للعاملين فيه فقط وتبث عبر التلفزيزن الرسمي.

وصادق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز،على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي ، مؤخراً، لأجل تطوير خدمات طبية وإجراءات السلامة والوقاية الصحية.

وأكّد الأمين العام للمجلس،نهار بن مزكي العازمي، أن القرارات شملت اعتماد الخطة الوطنية لتطوير الجودة وسلامة المرضى، التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتطوير الجودة والسلامة، بما يتوافق مع أهداف خطة التحول الوطني 2020.وأعلنت السعودية أمس عن تسجيل 36 وفاة جديدة بكورونا مقابل 34 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 712 حالة وفاة، فيما تم رصد 3045 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي الحالات 101914، في حين تماثل 1026 للشفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 72817 .

وفي الكويت، أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي إعادة فتح المساجد في المناطق النموذجية لأداء صلاة الجماعة بدءاً من صلاة ظهر بعد غد الأربعاء وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبير للعاملين فيه فقط وتبث عبر تلفزيون الكويت.

وفي السياق أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص،عودة العمل الرسمي لمطار الكويت الدولي ضمن خطة العودة التدريجية للحياة في البلاد، وأكد أن الخطة قائمة على 3 مراحل تدريجية بحيث يبدأ التشغيل في مرحلته الأولى بنسبة 30 في المئة، لترتفع في المرحلة الثانية إلى 60 في المئة ، ووصولا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تعد المرحلة التشغيلية الكاملة للمطار.

وكانت الكويت أعلنت أمس، عن تسجيل 717 إصابة جديدة بكورونا، ما يمثل ارتفاعاً ملموساً مقارنة مع حصيلة أمس الأول السبت، وبذلك ارتفعت الإصابات إلى 31848، فيما تم تسجيل 10 وفيات لتصبح الحصيلة 264 حالة، في حين بلغ مجموع المتعافين 20205 بعد تماثل 923 للشفاء.

استقرار المعدلات في السلطنة والبحرين

ونشرت السلطات الصحية في كل من سلطنة عمان والبحرين أمس آخر تحديث لبيانات كورونا، تشير بشكل عام إلى استقرار معدلات تفشي الوباء.

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وقالت وزارة الصحة العمانية إنه تم تسجيل 866 إصابة جديدة مقارنة مع 930 في اليوم السابق، وبلغت حصيلة الحالات 16882، منها 75 حالة وفاة بعد إضافة 3 حالات جديدة إليها، بينما بقي عدد المتعافين عند 3451 حالة.

وفي البحرين تم تسجيل 362 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات 5252، بعد تعافي 9468 مريضاً.

شوارع عمّان تستعيد ازدحام السيارات

الى ذلك، قرر مدّعي عام محافظة المفرق شمالي الأردن أمس استمرار توقيف سائق شاحنة تسبب في 104 إصابات ورفض تكفيله وذلك لمخالفته أمر دفاع ينص على التزام الحجر الصحي.

وعادت أمس لأول مرة منذ نحو 80 يوماً أغلب قطاعات العمل بدوام رسمي كامل، كما شهدت شوارع العاصمة عمّان ازدحامات مرورية.

وشارك رجال الأمن في تنظيم وتسهيل دخول المصلين المسيحيين للكنائس وذلك بعدما فتحت أبوابها لأول مرة منذ إجراءات الإغلاق في البلاد.

وأعلنت المملكة تسجيل 13 إصابة بإجمالي 808 حالات مقابل شفاء21 شخصاً بإجمالي 592 متعافياً.

العراق: التعايش مع الفيروس مستحيل

وكشف وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي،أمس، عن صعوبة التعايش مع فيروس كورونا ، خصوصاً بعد تزايد أعداد الإصابات بسبب ضعف الوعي الصحي.

وقال التميمي، إن «الحرب ضد الفيروس خطيرة، لأننا لا نعرف مصدره ومتى ينتهي؟».

وبدأت الجزائر، أمس، المرحلة الأولى من الخطة الحكومية لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، مع اشتراط الالتزام بتدابير الوقاية الصحية.